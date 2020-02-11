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صور.. القوى العاملة بالوادى الجديد تختتم مبادرة مهنتك مستقبلك بمركز باريس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:30 ص
صور.. القوى العاملة بالوادى الجديد تختتم مبادرة مهنتك مستقبلك بمركز باريس مبادرة مهنتك بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ختام تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس ، حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية لـ 15 متدربًا على مهنة السباكة الصحية، و15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و 15 أخرين على مهنة التوصيلات الكهربية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جرى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، حيث بدأت يوم 5 يناير الماضي، واستمرت لمدة شهر، وجرى منح الثلاثة الأوائل عدد 2 حقيبة معدات وأدوات مجهزة بأحدث الأدوات والعدد اللازمة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

ولفت إلي، أنه جارى خلال الفترة الحالية استكمال تنفيذ المبادرة فى قرية أخرى من قرى مركز باريس، لتبدأ يوم الأحد المقبل.

وكانت القوى العاملة بالوادى الجديد، نفذت عدد من الدورات التدريبية الغير تقليدية على المهن المختلفة التى يتطلبها سوق العمل، حيث جرى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لعدد 15 متدربة من الأناث بمدينة باريس، بدأت أول ديسمبر وتستمر لمدة شهرين، ودورة تدريبيه على مهنة نجارة الأرابيسك لعدد 15 متدربة من الإناث بالخارجة بدأت فى منتصف أكتوبر ومستمرة لمدة 3 شهور، ودورة تدريبية لعدد 15 متدربة من الإناث على مهنة السجاد والكليم اليدوى بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر والتى بدأت أول ديسمبر 2019 ومستمرة لمدة شهرين

أضاف طليب أنه تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلى وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لعدد 15 متدرب ومتدربة وهذا البرنامج مجانى لشباب الخريجين وخارج خطة المديرية لمدة شهرين، والتى بدأت ديسمبر الماضي

وأوضح طليب بأن الدورات تهدف إلى الحفاظ على المهن الحرفية والبيئية من الانقراض، بالإضافة إلى المساهمة فى حل مشكلة البطالة بين الشباب بتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة تدر عليهم دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد (1)
ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد 

 

ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد (2)
ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد

 

ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد (3)
ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد

 

ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد (4)
ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد

 

ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد (5)
ختام مبادرة مهنتك بالوادى الجديد

 


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