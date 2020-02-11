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صور.. افتتاح المكتب الإقليمى للمجلس القومى لأسر الشهداء بالقليوبية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:32 م
صور.. افتتاح المكتب الإقليمى للمجلس القومى لأسر الشهداء بالقليوبية محافظ القليوبية وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء، والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل دعم ومساندة أسر شهداء ومصابي المحافظة .

 

وخلال اللقاء تم استعراض الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات كافة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة .

 

وبمقتضى البروتوكول، يقوم المكتب الإقليمي للمجلس بالمحافظة بتقديم كامل الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان إضافة لبرامج الدعم والتأهيل النفسي على أن يخضع المكتب للإشراف المباشر من المحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن.

 

وأكد محافظ القليوبية، أن البروتوكول يهدف إلى توفير العلاج اللازم لأسر الشهداء والمصابين وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مضيفاً أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن .

 

ومن جانبه أكد أمين عام المجلس، أن افتتاح المكتب الإقليمي وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم في جميع المجالات لأسر شهداء الوطن.

 

وأضاف أمين عام المجلس، أنه جاري التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة، مشيرا إلى أن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز بـ3 عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي .

 

كما أعرب أمين عام المجلس عن خالص شكره للواء عبدالحميد الهجان - محافظ القليوبية، على الدعم والمساندة للمجلس في توفير كامل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين، وعقب ذلك قام محافظ القليوبية وأمين عام المجلس القومي بافتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة.

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (6)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية 

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (7)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (7)

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (8)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (8)

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (1)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (1)

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (2)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (2)

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (3)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية 

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (4)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية 

 

افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية (5)
افتتاح المكتب الإقليمى لـالقومى لأسر الشهداء بالقليوبية 

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