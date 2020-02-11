صور.. إزالة 342 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالأقصر وبنى سويف والشرقيه

المحافظات – أحمد مرعى – أيمن لطفى - إيمان مهنى

قادر رجال الوحدات المحلية والمراكز بمحافظتى الأقصر وبنى سويف حملة لإزالة العديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 342 حالة تعدى على الأراضى .

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الوحدة المحلية لحاجر كومير، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إن مجهودات تلك الحملة أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 18 قيراط و6 أسهم، متعدية بالبناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار وحظائر ومبانى عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، والإدارة الزراعية بإسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

كما أسفرت مجهودات الحملة فى منطقتى حاجر كومير والترعة، عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 10 حالات تعدى بمساحة 1065م2 متعدية على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومبانى عشوائية متنوعة، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ورئيس قرية كومير ومسئول المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

كما أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على متابعته بشكل يومى لسير العمل فى الموجة الـ 15من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت 2 فبراير الحالى وتستمر على مدار شهر كامل ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن إجمالى عدد حالات إزالة التعديات بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع بلغ 314 حتى الآن.

وذلك خلال إستعراضه تقرير حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا جنوبى غرب المحافظة، بحضور ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية ونوابه ومسئولى الإشغالات والبيئة والجهات الأمنية.

والتي أسفرت عن إزالة 27 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 135 ألف و404 متر بقرى دشاشة، مازورة، قفطان، الشنطور مركز سمسطا، بواقع 14 حالة على أراضى أملاك دولة ، و 13 حالة على أرض ولاية الرى.

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة ورفع الإشغالات بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان وشرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامه بدون ترخيص والمتعدي اصحابها علي حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق ، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين. كما وجه رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المقامه بميدان الزراعه واتخاذ اللازم قانونا حيال غير الملتزم منها،مؤكدا علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم والتفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها. وأوضح أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية،ورفع الاشغالات لخلق السيوله المروريه المطلوبه بالمدينة. في سياق متصل،ازالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية،59 حالة تعدي في الحملة التي شنتها رئاسة مركز ي الحسينية وأبوحماد بالتنسيق مع قوات الامن وجهات الولاية نجحت في ازاله 28 حالة تعدي بالمباني علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 11920 متر مربع بمركز الحسينية وإزالة31 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 730 متر مريع بمركز أبوحماد.

إزالة 28 حالة تعدى على أراضى الدولة بقرى حاجر كومير والترعة جنوب الأقصر

جانب من ازالة التعديات على أراضى الدولة بمدينة إسنا

رجال مدينة إسنا يواصلون إزالة التعديات ضمن الموجة 15 للتعديات

حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة جنوب الأقصر