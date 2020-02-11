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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:13 م
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صور.. أول زواج رسمي بين فتاتين في أيرلندا الشمالية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:41 م
صور.. أول زواج رسمي بين فتاتين في أيرلندا الشمالية أول حالة زواج بين فتاتين فى أيرلندا
رويترز ووكالات الأنباء

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أقدمت فتاتان من أيرلندا الشمالية، على الزواج من بعضهنا ، كأول زواج من نفس النوع يحدث في هذا البلد الذى يقع ضمن المملكة المتحدة.

أول زواج من نفس الجنس يحدث في أيرلندا الشمالية
أول زواج من نفس الجنس يحدث في أيرلندا الشمالية

وخلال حفل زفاف ، أعلنت شارني إدواردز ، 27 عاماً ، وروبن بيبولز ، 26 عامًا ، وهما مدينة بلفاست ، زواجهما من بعضهنا وهما أول زوجين معروفين من نفس الجنس يتزوجان في أيرلندا الشمالية.

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أول حالة زواج من نفس النوع فى ايرلندا
أول حالة زواج من نفس النوع فى ايرلندا

 

شارني إدواردز 27 عاماً ، وروبن بيبولز 26 عامًا ، وهما أول زوجين معروفين من نفس الجنس يتزوجان في أيرلندا الشمالية
أول زوجين معروفين من نفس الجنس يتزوجان في أيرلندا الشمالية

 

فتاتان يتزوحان فى ايرلندا الشمالية
فتاتان يتزوحان فى ايرلندا الشمالية

 

 


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زواج

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