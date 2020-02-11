صور.. أول زواج رسمي بين فتاتين في أيرلندا الشمالية

رويترز ووكالات الأنباء

أقدمت فتاتان من أيرلندا الشمالية، على الزواج من بعضهنا ، كأول زواج من نفس النوع يحدث في هذا البلد الذى يقع ضمن المملكة المتحدة.



أول زواج من نفس الجنس يحدث في أيرلندا الشمالية

وخلال حفل زفاف ، أعلنت شارني إدواردز ، 27 عاماً ، وروبن بيبولز ، 26 عامًا ، وهما مدينة بلفاست ، زواجهما من بعضهنا وهما أول زوجين معروفين من نفس الجنس يتزوجان في أيرلندا الشمالية.



أول حالة زواج من نفس النوع فى ايرلندا



أول زوجين معروفين من نفس الجنس يتزوجان في أيرلندا الشمالية