شاهد.. النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح فى غابات البرازيل

وكالات الأنباء

يحاول كثير من الناس العبث مع الحيوانات سواء فى حدائق الحيوان أو أثناء رحلات الحياة البرية، لكن النهاية قد تكون صادمة كما حدث مع سائح فى إحدى غابات البرازيل. وحسب موقع سبق، كان مجموعة من السياح فى جولة برية بالغابة فى مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل وأثناء تواجد السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد هذا السائح أن يلتقط صورا قريبة بينما يلاعب الوحوش العملاقة.

وربط السائح جهاز كمبيوتر لوحى فى خيط، بعدما وضعه فى كيس للحماية من الماء، وبدأ فى انزال الجهاز على سطح بحيرة التماسيح ويشده لأعلى ليقوم آخرون بالتقاط الصور للتماسيح القافزة، وبالفعل تمكن من إسقاط الجهاز وإعادته قبل أن تصل إليه الأنياب القوية.

لكن فى إحدى المرات تمكن تمساح غاضب من القبض على الجهاز وسحبه من يد الرجل، وبعدها مزق الجهاز بأنيابه.