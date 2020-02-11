سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح فى غابات البرازيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:33 ص
شاهد.. النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح فى غابات البرازيل التماسيح
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحاول كثير من الناس العبث مع الحيوانات سواء فى حدائق الحيوان أو أثناء رحلات الحياة البرية، لكن النهاية قد تكون صادمة كما حدث مع سائح فى إحدى غابات البرازيلوحسب موقع سبق، كان مجموعة من السياح فى جولة برية بالغابة فى مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل وأثناء تواجد السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد هذا السائح أن يلتقط صورا قريبة بينما يلاعب الوحوش العملاقة.

وربط السائح جهاز كمبيوتر لوحى فى خيط، بعدما وضعه فى كيس للحماية من الماء، وبدأ فى انزال الجهاز على سطح بحيرة التماسيح ويشده لأعلى ليقوم آخرون بالتقاط الصور للتماسيح القافزة، وبالفعل تمكن من إسقاط الجهاز وإعادته قبل أن تصل إليه الأنياب القوية.

لكن فى إحدى المرات تمكن تمساح غاضب من القبض على الجهاز وسحبه من يد الرجل، وبعدها مزق الجهاز بأنيابه.

 


تماسيح

البرازيل

مدينة فلوريانوبوليس

ولاية سانتا كاتارينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة