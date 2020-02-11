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"سيبها علينا ".. أهالى فارسكور دمياط يطالبون بتطوير المستشفى المركزى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:00 ص
"سيبها علينا ".. أهالى فارسكور دمياط يطالبون بتطوير المستشفى المركزى مستشفى فارسكور
دمياط معتز الشربينى

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ناشد أهالى مركز ومدينة  فارسكور بمحافظة دمياط، الدكتورة منال، عوض محافظ دمياط سرعة تنفيذ خطة إحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى بما يتناسب مع عدد سكان واحتياجات سكان فارسكور، قال محمد عوض أحد سكان فارسكور ان المستشفى تحتاج إعادة تأهيل لأنها لاتصلح ولاترقى للتعامل مع أهالى فارسكور بسبب نقص أعداد الأطباء وخاصة الفترات المسائية لايوجد طبيب اخصائى والمتواجدين أطباء امتياز  وكثير من الحالات لايتم التعامل معها بشكل طبى مناسب وغالبا يتم توجية الحالات إلى مستشفيات مدينة دمياط.
 
ووجه صالح الجندى، من أبناء فارسكور رسالة إلى  نواب دمياط  ، بسرعة التحرك لتطوير  مستشفى فارسكور مشيرا إلى أنه  فى حال عدم تدخلكم سيوجه  الأهالى شكوى عاجلة  إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء للتدخل لتطوير هذا المستشفى الذى يخدم آلاف المواطنين من أبناء مركز ومدينة فارسكور 
 
 
 وقال الدكتور محمد الشيطى، مدير مستشفى فارسكور السابق لـ " اليوم السابع "انه طالب الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة تنفيذ أعمال إحلال وتجدبد المستشفى ، لافتا الى أنه تم رصد الاعتمادات لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى  أكثر من مرة منذ عام 2015 وللأسف لم يتم شيء ولكن تسحب  الاعتمادات وتوجه لغرض آخر ، ولما كانت المستشفى تقع فى منتصف محافظة دمياط وعلى طريق ه حديث ( المنصورة _ دمياط ) وتخدم أكثر من مركز  وقد أصبحت المستشفى متهالكة وانعدمت فيها الخدمة الصحية ومحل شكوى المواطنين المستمرة فى الوقت الذى يؤكد فيه رئيس الجمهورية على أن تكون الأولوية لتجويد الخدمات الصحية، وطالب الشيطى بسرعة رصد الاعتمادات المالية لسرعة الانقاذ لإحلال وتجديد المستشفى حرصا على صحة المواطنين المعرضين لخطر مستمر.
 

وكان  الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ،محافظ دمياط السابق قد أعلن فى بيان صحفى صادر فى  أغسطس 2018 عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من  يزانية وزارة الصحة لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور.، مؤكدا على أن  رئاسة مجلس الوزراء  قامت بدورها بتكليف وزارة الصحة بإدراج المشروع للوزارة نظرا لأهميته للقصوى وتخصيص المبلغ لأعمال العام الحالى  ضمن ميزانية العام المالى  2018/ 2019 لإحلال وتجديد المستشفى بالكامل.

 


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