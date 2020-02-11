"زراعة الوادى الجديد" تدشن برنامجا زراعيا عن المحاصيل الاستراتيجية 23 فبراير

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلنت كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق برنامج تدريبى زراعى عن المحاصيل الاستراتيجى يوم الأحد 23 فبراير الجارى ولمدة 4 أيام حيث أكد الدكتور حاتم حمدون، وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، تنظيم هذا البرنامج من خلال عقد دورة تدريبية مجانية حول "الاتجاهات الحديثة فى زراعة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية"، وذلك فى الفترة من 23 حتى 27 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة "تدرب وافتح مشروعك"، والتى تتم بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

وقال حمدون، إن الدورات التدريبية تأتى فى إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتدريب سيجرى عقب الانتهاء من التسجيل برابط أعلنت عنه الكلية لضمان الوصول إلى أكبر فئة للاستفادة من التدريب والتأهيل لسوق العمل، وإقامة المشروعات الزراعية على الأنماط العلمية السليمة.

وأشار إلى أن الكلية تواصل العمل بتوجيهات رئيس الجامعة، بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإكساب الطلاب خبرات ومهارات عملية بجانب المادة العلمية، فى ظل أن الجانب العملى بكلية الزراعة جزء هام من الدراسة والرسالة العلمية.

وفى سياق متصل أعلنت إدارة مركز بلاط الزراعية، عن صرف جوال سماد يوريا لمحصول القمح بسبب برود المناخ خلال الفترة الحالية حيث أكد المهندس بخيت عبد السلام ذخيرة، مدير عام إدارة بلاط الزراعية بالوادى الجديد، أنه جرى تقديم مذكرة رسمية لمدير القطاع الزراعى بالوادى الجديد، لصرف جوال سماد يوريا لمحصول القمح هذه الفترة بسبب الظروف المناخية التى تمر بها البلاد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة، ووافق بالفعل على صرف الجوال مع إصدار تعليمات بصرف السماد لقطاع التعاون الزراعي.

وأضاف بخيت، أن الإدارة حصرت المحاصيل الشتوية بالمركز وقراه، فى ظل اتساع الرقعة الزراعية هذا العام، حيث جرى حصر 6800 فدان منزرعة بمحصول القمح، و800 بمحصول الشعير، و 75 فدانًا منزرعة بمحصول الفول البلدي، 4150 فدانًا بمحصول البرسيم الحجازي، و 3000 فدان برسيم مسقاوي.