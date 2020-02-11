"زراعة الشرقية ": مليون و25 ألف رأس اجمالى الثروة الحيوانية بالمحافظة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس علي لاشين، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن اللجان المشتركة من مديرية الزراعة والطب البيطري بالشرقية، انتهت من مرحلة حصر الثروة الحيوانية بالشرقية، وتبين إن الشرقية بها مليون و25 ألف رأس.

وأضاف مدير عام الزراعة، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "أنه بناء علي توجيهات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للإهتمام بالثروة الحيوانية، و أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية حتى تسهل اتخاذ القرار المناس وتوفير اللقاحات والأمصال، تم متابعة عمل اللجان المشتركة من مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بالشرقية، لحصر وترقيم الثروة الحيوانية بنطاق ادارة مركز قطور وادارة مركز السنطه وتم التوجيه للمزارعين بأهمية الحصر والترقيم.

وأضاف مدير عام الزراعة، أن الترقيم يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، وكذلك وضع الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح لاشين ، أن الفترة الأخيرة يوجد اهتمام كبير، بالثروة الحيوانية، لسد الفجوة وتقليل الاستيراد وملئ الفراغات، بحيث المزارع الذي لديه مكان يسع لربية 10 مواشي ولديه اثنان فقط، تقوم الزراعة بمساعدته بتوفير سلالات من الحيوانات ذات كفاءة عالية، له من خلال قروض ميسرة من البنوك بفايدة 5 % متناقصة خلال 6 شهور، وتضر دخل وعائد ربح كبير للمزارع، وتم تطوير السلالات القديتة العقيمة، بحيث السلالات الجديد تضر بالنفع وتجلب 30 كيلو لبن في اليوم، لكن السلالات القديمة تضر 15 كليو لبن يوميا، مضيفا:" حاليا في مرحلة الحصر بالتنسيق مع الطب البيطري، وتم الإنتهاء من الحصر،وتم عمل ندوات كثيرة ومكثفة بالقري والجمعيات الزراعية، وتبين من نهاية الحصر إجمالي الثروة الحيوانية بمحافظة الشرقية بها مليون 25 ألف 38 رأس ماشية، إجمالي عدد الأبقار 254 ألف و584 وإجمالي الجاموس 213 ألف".