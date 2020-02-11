أعلن المكتب الإعلامى لشركة "آر تى أى" الروسية اليوم الثلاثاء، أنه تم تطوير نموذج لنظام تفتيش مزدوج النطاق مصمم للكشف السرى عن الأشياء الخطرة والمواد المحظورة، وقال نائب المدير العام لنظم المعلومات والاستخبارات فى الشركة كيريل ماكاروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن تركيب أنظمة التفتيش الحديثة المبنية على نطاقات موجية جديدة ستقلل من مخاطر الأعمال الإرهابية إلى الحد الأدنى ، كما أنها ستزيد من قدرة أجهزة الجمارك والحدود والأمن على الحد من عمليات التهريب إلى روسيا".
وأشار إلى أنه تم تصميم النظام الجديد في معهد الأبحاث للاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى (إن إي إي دي آر)، وهو جزء من "آر تي أي" وسيتم عرضه لأول مرة في المنتدى الدولي "تقنيات الأمان"، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في موسكو.
وأوضح أن النظام يقوم باكتشاف وتمييز الأسلحة والمخدرات والمتفجرات بشكل موثوق بفضل استخدام الإشعاع ثنائي التردد ، كما يحدد النظام بدقة عالية ويميز بين أنواع الأشياء التي يحتمل أن تكون خطرة باستخدام عنصر الذكاء الاصطناعي ، ولاحظت الشركة أن قوة اختراق الإشعاع والسمات الهيكلية للنظام تسمح بوضع جميع العناصر خلف جدران الممرات.
وأضافت الشركة أن عملية التفتيش باستخدام التقنيات المستخدمة ليست مؤذية على عكس أنظمة فحص الأشعة السينية المستخدمة حاليًا.
يذكر أن هيئة الطيران الروسية، حذرت الشهر الماضى، الشركات التى تنفذ رحلات جوية إلى الشرق الأوسط من مخاطر متزايدة للملاحة فى المنطقة، بسبب التصعيد الأمريكى الإيرانى.
وأوصت هيئة الطيران الروسية ، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) ، الشركات التى تنفذ رحلات جوية إلى الشرق الأوسط بتعزيز إجراءاتها الأمنية ، وكذلك التوصيات الواردة فى كتيب التدابير الأمنية المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية التى يحتمل أن تكون خطرة على الطائرات المدنية.
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