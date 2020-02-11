وأشار إلى أنه تم تصميم النظام الجديد في معهد الأبحاث للاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى (إن إي إي دي آر)، وهو جزء من "آر تي أي" وسيتم عرضه لأول مرة في المنتدى الدولي "تقنيات الأمان"، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في موسكو.

وأوضح أن النظام يقوم باكتشاف وتمييز الأسلحة والمخدرات والمتفجرات بشكل موثوق بفضل استخدام الإشعاع ثنائي التردد ، كما يحدد النظام بدقة عالية ويميز بين أنواع الأشياء التي يحتمل أن تكون خطرة باستخدام عنصر الذكاء الاصطناعي ، ولاحظت الشركة أن قوة اختراق الإشعاع والسمات الهيكلية للنظام تسمح بوضع جميع العناصر خلف جدران الممرات.

وأضافت الشركة أن عملية التفتيش باستخدام التقنيات المستخدمة ليست مؤذية على عكس أنظمة فحص الأشعة السينية المستخدمة حاليًا.