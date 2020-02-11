رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مستودع رقمى لاحتواء الإنتاج الفكرى للباحثين

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، على إنشاء المستودع الرقمى للجامعة ، الذى يعمل على اتاحة الانتاج الفكرى لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين فى شكل رقمى بدون عائق للمستفيدين داخل وخارج الجامعة ليكون بديلا عن مواقع اعضاء التدريس بالبوابة الالكترونية للجامعة التى تتسم بالجمود وعدم المرونة مما يؤدى للاستفادة المرجوة منها على اكمل وجه.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالى والقانوني، والدكتورة مها أحمد مدير وحدة إدارة المجلات العلمية والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج ومنسق الجامعة للتحول الرقمي.

وأضاف الدكتور منصور أنه قد تمت الموافقة خلال الاجتماع على عقد ورشة تدريبية بعنوان "نظام ادارة المجلات العلمية المتاحة على بنك المعرفة " لتدريب اعضاء هيئات التحرير على الادارة الالكترونية لموقع المجلة وعملية التحكيم والنشر .

كما تمت الموافقة على انشاء مجلة الكترونية تصدر شهرية على موقع الجامعة تحتوى ملخصات انجليزية لجميع الابحاث التى تصدر باللغة العربية فى مجلات الجامعة المختلفة وفقا لخطة وزارة التعليم العالى لرفع معدل الجامعات فى التصنيف الدولى .

وأكد رئيس الجامعة على الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي، وإدراج المجلات المطورة ضمن فهرست الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم، والمساهمة فى إدراج دوريات الجامعة فى قواعد التصنيف العالمية وتعزيز التعاون بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة، وتوسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودولياً.

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج رقم (146) والذى انعقد بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب وعمداء الكليات، والمستشار القانوني، الدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع استعدادات المركز لتطبيق التحول الرقمى على امتحانات دور يوليو 2020، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات دور فبراير وإعلان النتيجة خلال أسبوعين فور الانتهاء منها، كما تم الموافقة على دبلوم الإعلام الرياضى والمقدمة من كلية الإعلام

وأعلن رئيس الجامعة عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب الالتحاق لطلاب التعليم المفتوح الملتحقين حتى العام الجامعى 2015/2016 فى الالتحاق بالدراسات العليا والتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه.