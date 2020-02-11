رئيس جامعة بنى سويف: إعلان نتيجة امتحانات التعلم المدمج خلال أسبوعين

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج رقم (146) والذى إنعقد بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب وعمداء الكليات، والمستشار القانوني، الدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع استعدادات المركز لتطبيق التحول الرقمى على امتحانات دور يوليو 2020، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات دور فبراير وإعلان النتيجة خلال أسبوعين فور الانتهاء منها، كما تم الموافقة على دبلوم الإعلام الرياضى والمقدمة من كلية الإعلام .

وأعلن رئيس الجامعة عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب الالتحاق لطلاب التعليم المفتوح الملتحقين حتى العام الجامعى 2015/2016 فى الالتحاق بالدراسات العليا والتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه.

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على عدم السماح للطلاب بدخول المعامل البحثية بالكليات العملية إلا بارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة وعدم التحرك بها خارج حدود المكان المخصص ، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتورة إنجى هانى مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية وأعضاء الاجتماع.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التزام كافة العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة داخل الجامعة مع رصد واستمرارية تطوير وتقييم الأداء للتأكد من كفاءة الأنظمة المطبقة الحالية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

كما ناقش رئيس الجامعة آليات التزام العاملين من عمال النظافة والطباخين وفنيى المعامل والكهرباء واللحام والدهانات وعمال الحدائق بمهمات الوقاية الشخصية، وتخصيص عاملين للعمل على المصاعد بكافة الكليات والقطاعات المختلفة.