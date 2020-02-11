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رئيس المعاهد الأزهرية: 60 ألف سجلوا استمارات الثانوية وآخر موعد 21 فبراير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 ص
رئيس المعاهد الأزهرية: 60 ألف سجلوا استمارات الثانوية وآخر موعد 21 فبراير قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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كشف الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء ما يزيد عن 60 ألف طالب مراجعة وطباعة بيانات الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسى 2019-2020، متوقعا تضاعف أعداد الطلاب خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك قبل أيام من إغلاق باب التسجيل الإلكتروني.

جدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، دعوته لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالى 2019-2020 بسرعة التوجه إلى رائد التحول الرقمى بالمعاهد الأزهرية المقيدين بها، لاستلام كلمة السر وطباعة استمارة التقدم لدخول الامتحان، علمًا بأن آخر موعد للتسجيل والطباعة هو 21-2-2020 م.

 

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019/2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:ـ

 

1- يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسئول التحول الرقمى بالمعهد، والذى يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

2-  يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي: باسم المستخدم الذى حصل عليه من مسئول التحول الرقمى يقوم الطالب بمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكترونى، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.

3- يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ويعد هذا المشروع أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمى التى أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف فى وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمى بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.


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