سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ذكرى تنحى حسنى مبارك عن السلطة.. 9 سنوات على بيان عمر سليمان

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:04 ص
ذكرى تنحى حسنى مبارك عن السلطة.. 9 سنوات على بيان عمر سليمان عمر سليمان خلال إعلان تنحى مبارك
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر اليوم الذكرى الـ9 لتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن السلطة فى 11 فبراير عام 2011، بعد مظاهرات مليونية اجتاحت الميادين الكبرى للقاهرة والمحافظات في 25 يناير من نفس العام تطالب بإسقاط حكمه.

ويروى الدكتور حسام بدراوى في كتابه رجل العاصفة آخر أمين عام للحزب الوطنى المنحل بعض الملابسات التي أحاطت بقرار مبارك بالتنحى وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، حيث يقول إنه اجتمع بمبارك وعرض عليه رؤيته بإجراء انتخابات مبكرة ونقل السلطة، وهو ما رفضه الرئيس الأسبق، وأكد أنه «سيخرج بعد 8 أشهر، ولن يترشح»، فكان رد حسام بدراوى: «سيادة الرئيس متزعلش منى، أنا بكلم سيادتك وشاوشيسكو أمام عينى»، فى إشارة للرئيس الرومانى الأسبق الذى قبض عليه الثوار عليه هو وزوجته، وتمت محاكمته، وتم إعدامه.

وأشار بدراوى إلى أن مبارك لم يكن يملك غير الموافقة على التنحى، لكنه طلب من اللواء عمر سليمان تأجيله حتى يغادر هو وأبناؤه، حتى تمت إذاعة البيان، وانفجرت فرحة الشعب».

ويروى الإعلامى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصرى في حوار سابق الكواليس التي أحاطت ببيان التنحى ، حيث يؤكد أنه لم تكن هناك رغبة من مبارك لإلقاء خطاب التنحى بنفسه ، كما أنه وجد أن ذلك سيحتاج لمزيد من الوقت ، فاتفق أن يقوم نائبه عمر سليمان بإلقاء الخطاب بدلا منه بعد أن راجع نص الكلمة مع عمر سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي هاتفيا، وطلب مبارك منهما التأكد من دستورية وقانونية هذا الانتقال للسلطة، فلم يكن يريد التسبب في أي مشكلات لاحقا، واختاروا عمر سليمان لقراءة البيان.


تنحى مبارك

11 فبراير

25 يناير

ميدان التحرير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسام بدراوى يكشف أسرار تنحى «مبارك» وكواليس الـ18 يوماً الأخيرة فى حكم «الوطنى»: قولت لمبارك متزعلش منى أنا بكلم سيادتك وشاوشيسكو أمام عينى.. والرئيس الأسبق قال لى أنا مكنتش بقول اسمك عشان ما يؤذوكش

الأحد، 05 مارس 2017 01:30 م

أنور الرفاعى يكتب: سيبقى "25 يناير" عيدا للشرطة المصرية.. إذا كان الشعب تخلص من "سرطان الإخوان" فالتخلص من "فيروس النشطاء" ضرورة.. وتنحى مبارك أنقذ مصر من مؤامرة إسقاطها

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:16 م

بيان لتحالف الإخوان يحرض أعضاء التنظيم على التظاهر بمناسبة تنحى مبارك

الجمعة، 12 فبراير 2016 12:54 ص

حسام بدراوى: طردت من القصر الجمهورى قبل تنحى "مبارك" عن الحكم

الخميس، 11 فبراير 2016 10:29 م

ماذا لو لم يتنحى مبارك؟..فلاش باك وأمسح كل الهرى اللى فات

الخميس، 11 فبراير 2016 09:00 م

بالفيديو.. المصريون عن ذكرى تنحى مبارك : “عيد الحب”

الخميس، 11 فبراير 2016 08:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة