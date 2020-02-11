وأوضح أن الجهات المعنية نجحت في انقاذ أحد الصيادين فور انقلاب القارب، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يتم حاليا تكثيف الجهود للبحث عن الصياد الآخر، معربا عن أسفه لهذا الحادث الأليم.