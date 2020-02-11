سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة ويغلق 3 كافيهات غير مرخصة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:10 ص
حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة ويغلق 3 كافيهات غير مرخصة حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة من شارعى ثروت والتحرير لوجود مديونية على الشركات المعلنة ومخالفة شروط الترخيص ومنها بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفى السياق ذاته، قاد الحى حملة على شارع جدة وتم تحرير محضر لعقار تحت الإنشاء تجاوز الساتر المرخص وإشغال الطريق وتم تحرير محضر لفندق شهير باتلاف الرصف بوضع سدادات حديدية مخالفة وتم رفع محتويات 3 كافيهات لإدارتهم بدون ترخيص والتحفظ على محتوياتها في مخازن الحي وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع. 
 
كانت أجهزة حى الدقى بالجيزة، أغلقت كافية شهير بشارع مصدق بالدقى وإيداعها بمخازن الحى لإدارته بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولى رخص المحلات وشرطة المرافق وإدارة الاشغالات، وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع وقطع المرافق، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تفقد رئيس الحى اليوم عدد من المدارس بالتزامن مع بدء الدراسة لمتابعة استعداد المدارس واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى ونشر الوعى بين الطلاب.
 
وفى سياق آخر، يجرى حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، أعمال تجديد المشايات بالسلم الكهربائي بأرض اللواء، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تنفيذ حملة اشغالات على شارع المعتمدية بأرض اللواء، ورفع مخلفات وتجريد شارع ترعة الزمر بعد كوبرى 26 يوليو، وهدم أعمال مبانى مخالفة بشارع كرسون، وتجديد مشايات السلم الكهربائى بأرض اللواء، وعمل الصيانة الدورية للسلم الكهربائي بأرض اللواء.
 
ونفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان، خاصة في الأماكن التي تم تطويرها، حيث عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى اجتماع تنسيقى قبل تنفيذ المبادرة، تم استعراض عدد من اللوحات التى يتم تنفيذها بشوارع الحى.
 
220201110289730-حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة (1)
 

220201110289730-حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة (2)
 

220201110289730-حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة (3)
 

220201110289730-حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة (4)

 


الدقي

اعلانات مخالفة

الاشغالات

الجيزة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة