حى الدقى يزيل إعلانات مخالفة ويغلق 3 كافيهات غير مرخصة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة من شارعى ثروت والتحرير لوجود مديونية على الشركات المعلنة ومخالفة شروط الترخيص ومنها بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى السياق ذاته، قاد الحى حملة على شارع جدة وتم تحرير محضر لعقار تحت الإنشاء تجاوز الساتر المرخص وإشغال الطريق وتم تحرير محضر لفندق شهير باتلاف الرصف بوضع سدادات حديدية مخالفة وتم رفع محتويات 3 كافيهات لإدارتهم بدون ترخيص والتحفظ على محتوياتها في مخازن الحي وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع.

كانت أجهزة حى الدقى بالجيزة، أغلقت كافية شهير بشارع مصدق بالدقى وإيداعها بمخازن الحى لإدارته بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولى رخص المحلات وشرطة المرافق وإدارة الاشغالات، وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع وقطع المرافق، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تفقد رئيس الحى اليوم عدد من المدارس بالتزامن مع بدء الدراسة لمتابعة استعداد المدارس واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى ونشر الوعى بين الطلاب.

وفى سياق آخر، يجرى حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، أعمال تجديد المشايات بالسلم الكهربائي بأرض اللواء، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تنفيذ حملة اشغالات على شارع المعتمدية بأرض اللواء، ورفع مخلفات وتجريد شارع ترعة الزمر بعد كوبرى 26 يوليو، وهدم أعمال مبانى مخالفة بشارع كرسون، وتجديد مشايات السلم الكهربائى بأرض اللواء، وعمل الصيانة الدورية للسلم الكهربائي بأرض اللواء.

ونفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان، خاصة في الأماكن التي تم تطويرها، حيث عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى اجتماع تنسيقى قبل تنفيذ المبادرة، تم استعراض عدد من اللوحات التى يتم تنفيذها بشوارع الحى.