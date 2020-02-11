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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية العمار مركز طوخ

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:04 م
جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية العمار مركز طوخ قافلة بيطرية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت كلية الطب البيطري بمشتهر - جامعة بنها قافلة بيطرية لقرية العمار التابعة لمركز طوخ، حيث تأتي القافلة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان البيطار - المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، والدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية وبإشراف الدكتور محمد خالد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية، إنه تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 32حالة أمراض باطنة ومعدية وتناسليات، وعدد 227حالة دواجن.

وأضاف، أنه شارك في القافلة عدد 14من أعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري التعليمى بالكلية وعدد 32طالب وطالبة، مشيرا إلي أن مشاركة الطلاب في القوافل يأتي ضمن رفع المهارات العملية والمهنية والحقلية لهم بما يؤهل الخريج لسوق العمل فضلا عن الدور الذي تقوم بة الكلية في دعم الخدمات المجتمعية ورفع كفاءة وتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية.

فيما افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها فعاليات الدورات التدريبية على معايير جائزة مصر للتميز الحكومى فى نسختها الثانية 2020والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة بنها واستهدفت تدريب 50متدرب من الجامعة بالإضافة إلى 60آخرون من الكهرباء وهيئة البريد.

وفى كلمته رحب رئيس جامعة بنها، بالمتدربين من الجامعة ومن هيئة البريد والكهرباء مؤكدا على تسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم الفنى والمادى والمعنوى من أجل التقدم للجائزة فى صورها الثلاثة المؤسسية، الإبداع والابتكار والأفراد وفرق العمل.

واستعرض رئيس الجامعة، أيضا حصول كلية الزراعة بمشتهر على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات تقديرًا للجهود الفعالة والمشاركة الإيجابية والوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2019م.

 


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