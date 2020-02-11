توقيع اتفاقية للتعاون بين البنك الأوروبى ومحافظة الإسماعيلية للإعمار والتنمية

الإسماعيلية – فريق المحافظات

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون التى تم توقيعها فيما بين والبنك الأوروبى وإحدى كبريات شركات الأدوية والتى تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الاستشارية فى مجال الأدوية وفتح المجال للتصدير لأسواق جديدة بعدد خمس دول أفريقية .

وتم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجانبين والإعلان الرسمى عن بدء أعمال البنك بمحافظة الإسماعيلية وفتح الفرع الثالث للبنك بالإسماعيلية بعد فرعى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى مؤتمر موسع بحضور آلان بيلو، نائب رئيس البنك وآن بارى، نائب رئيس البنك لإدارة المخاطر وريم السعدى، مدير المنطقة لفرع البنك فى مصر وخالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك والمهندس مصطفى أبوحديد، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة والدكتورة دينا ياقوت، رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وجمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية .

وفى كلمته التى ألقاها نائب محافظ الإسماعيلية، بهذه المناسبة أكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتشجيع وتنمية الاستثمار بالمحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة تستهدف أن تكون الإسماعيلية قاطرة التنمية الحقيقية لمصر فى المستقبل القريب نظرًا لما تتمتع به من مقومات جذب للاستثمار وعبقرية موقعها الاستراتيجى وما تذخر به من مشروعات قومية عملاقة .

كما تم خلال مراسم توقيع الاتفاقية تقديم عرض داتا شو يتضمن كافة الأنشطة التى يقدمها البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر.

وجاء توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجانبين فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك فيما بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ودعم مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع مصر وتمويل المزيد من المشروعات الاستثمارية، بما يساهم فى دفع عملية التنمية إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



نائب محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم توقيع اتفاقية للتعاون مع البنك الأوروبى



نائب محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم توقيع اتفاقية للتعاون مع البنك الأوروبى



نائب محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم توقيع اتفاقية للتعاون مع البنك الأوروبى