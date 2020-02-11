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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات..و"آرابتك" تتحول للخسائر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:34 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات..و"آرابتك" تتحول للخسائر بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا 11.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2754.02 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.8 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1034 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.4 مليون ورقة بقيمة 13 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة صافى خسائر بلغ نحو 36.87 مليون درهم مقابل ربح بلغ 1.152 مليار درهم في نهاية عام 2018، جاء ذلك بفعل هبوط الإيرادات بنسبة 28.3% بالغاً 4.399 مليار درهم مقابل 6.132 مليار درهم إيراداتها في نهاية عام 2018.
 
وأما إجمالي أصول الشركة، تراجع بنهاية العام الماضى إلى 23.82 مليار درهم مقابل 25.17 مليار درهم فى نهاية العام قبل الماضي.
 
وذكرت الشركة أن قيمة المبيعات المحجوزة بلغت 3.1 مليار درهم، فيما قامت بتسليم 4700 وحدة سكنية خلال العام 2019. 

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