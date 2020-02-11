تحقيقات سرقة حقيبة موظف فى السيدة: أحد المتهمين سبق اتهامه فى 4 قضايا

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن أحد المتهمين، بخطف حقيبة من موظف أصيب بكسور لرفضه ترك الحقيبة التى يحملها فى يده فى دائرة القسم، سبق اتھامه في 4 قضایا آخرھا 3055 لسنة 2016م المقطم " تسول ".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفادة تلقى إشارة من مستشفى المقطم، تفید استقبالھا "إ.ع"، 59 سنة، موظف مصاب بكسر بالفخذ الأیمن، إثر إدعاء سقوط على الأرض، وبالانتقال تم التقابل مع المصاب والذي قرر بأنه أثناء سیرة بشارع مجرى العیون مع شارع بیرم التونسي، فوجئ بقیام شخصان یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة" قام أحدھما بخطف حقیبة یده وبداخلھا "هاتف محمول ، نظارة طبیة ، أوراق خاصة بالمجني علیه، شھادات میلاد خاصة بأنجاله" وأثناء محاولته التشبث بالحقیبة سقط على الأرض، مما أدي إلى حدوث إصابته المنوه عنھا ولاذا بالفرار .

ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن الاستدلال علي صور شخصیة للمتھمان مرتكبي الواقعة، ووبتكثیف التحریات ومن خلال النشر عن أوصاف وصور المتھمان أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "إ.م"، 24 سنة، عامل كوالین سیارات ، و"ا.ح" ، 25 سنة، عاطل.

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافھما بمأموریة بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، وبصحبتھم القوة المرافقة أسفرت عن ضبطھما وبحوزتھما دراجة بخاریة رقم أ ط ر 3862 ماركة دایون حمراء اللون " ملك المتھم الأول " والمستخدمة بإرتكاب الواقعة ، بعض المتعلقات الشخصیة الخاصة بالمجني علیه " مفاتیح ، بطاقة رقم قومى " بمواجھتھما بالتحریات أیداھا واعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقیامھما ببیع الھاتف المحمول المستولى علیھ لعمیلھما " سیئ النیة "ع.ا"، 28 سنة، وتخلصھما من الحقیبة وما بداخلھا أسفل إحدى السیارات بدائرة القسم أثناء ھروبھما أمكن ضبط الأخیر وبمواجھته بما جاء بأقوالھما أیدھا وتم بإرشاده ضبط الھاتف المستولى علیه لدى عمیلیه " حسن النیة باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتھمين والمضبوطات واتھمھما بالسرقة وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النیابة العامة التحقیق ، وجارى تطویر مناقشتھما.

وقررت النيابة حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.