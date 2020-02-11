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بومبيو يطالب روسيا والنظام السورى بوقف اعتداءاتهما

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:15 م
بومبيو يطالب روسيا والنظام السورى بوقف اعتداءاتهما بومبيو
كتب محمد شرقاوى

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طالب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو روسيا والنظام السورى بوقف اعتداءاتهما، مضيفا أنه لا ينبغى السماح لإيران بتطوير واختبار صواريخ باليستية، وأرسلنا المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إلى أنقرة لتنسيق خطوات الرد على الهجوم السوري ـ الروسي.

وأضاف خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية، أن النظام الإيراني يستخدم إطلاق الأقمار الصناعية لتعزيز قدراته الصاروخية.

كان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالمنظمة يانس ليركا، أعرب عن قلق المنظمة البالغ إزاء أوضاع 280 ألف سورى موجودين على محور الطريق السريع (ام 5/ام 4) في شمال غرب سوريا، وقال ليركا- في مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، فى جنيف- إنهم معرضون لخطر التشريد الوشيك إذا استمرت العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما خاصا بالمدنيين من المناطق الواقعة جنوب وشرق الطرق السريعة بالمنطقة

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل والشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين في أعمال العنف في شمال غربي سوريا، مضيفا أن أكثر من 520 ألف شخص قد نزحوا عن ديارهم منذ أول ديسمبر ومعظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي، إن لدى المجتمع الإنساني خطة تنفيذية لتلبية احتياجات ما يصل إلى 800 ألف شخص في شمال غربي سوريا على مدار ستة أشهر، منوها بأن متطلبات هذه الخطة تبلغ 336 مليون دولار.

 


بومبيو

سوريا

ايران

عاجل

اخبار عاجلة

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