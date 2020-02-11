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بورصة قطر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الرياضى.. وتستأنف التداول غداً

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:29 م
بورصة قطر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الرياضى.. وتستأنف التداول غداً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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حددت بورصة قطر، اليوم الثلاثاء إجازة رسمية، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة تنفيذاً للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، على أن يُستأنف التداول في بورصة  قطر غدا الأربعاء.
 
وكانت بورصة قطر قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.51% خاسرة 51.85 نقطة، لتغلق عند مستوى 10097.18 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 73.1 مليون سهم بقيمة 237.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5258 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 23 سهماً، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.59%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.20%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم العامة بنسبة 2.65%، ثم سهم التجارى بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك قطر بنسبة 3.93%، ثم سهم ناقلات بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا بحجم 9.3 مليون ورقة.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة  Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل  GMTNوشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 18 فبراير 2020 و21 فبراير 2020.
 
فيما أعلنت مجموعة QNB، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية العامة، وهي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة عمل البنك لعام 2020،وتم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
 
كما تم مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما، تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
 

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