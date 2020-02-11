بريطانيا سادس دولة أوروبية نصدر لها صناعات غذائية بـ33.4 مليون دولار فى 2019

كتبت سماح لبيب

قالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى بريطانيا خلال عام 2019 الماضى قبل خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى يناير الجارى بلغت 33.4 مليون دولار، موضحة أن بريطانيا هى سادس أكبر دولة فى أوروبا نصدر لها صناعات غذائية بعد إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وهولندا وفرنسا.

وأضافت نصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 90% من شروط التصدير لبريطانيا بعد استقلالها من الاتحاد الأوروبى ستكون مثل الشروط الموضوعة فى اتفاقية التصدير مع الاتحاد الأوروبى من قبل، ولن يكون هناك أي اختلافات فى عمليات التبادل التجارى معها، لافتة إلى أنه اعتبارا من فبراير الجارى يتم الاتفاق على طرق التعاقد على التصدير الجديدة التي تحتاجها بريطانيا من مصر في مختلف الصناعات الغذائية.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر إلى بريطانيا تتنوع بين مختلف السلع ومن أبرزها خلال عام 2019، محضرات فاكهة بقيمة 11.1 مليون دولار والتي استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة صادرات الصناعات الغذائية العام الماضى، وجاءت في المرتبة الثانية الزيوت عطرية بقيمة 5.4 مليون دولار، وتلتها "شحوم ودهون " بنحو 5.2 مليون دولار، وبذور وثمار زيتية بنحو 2.8 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 2 مليون دولار ، فراولة مجمدة بقيمة 1.2 مليون دولار، "مولاس" بنحو 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى شيكولاتة بقيمة مليون دولار، و"بن" مصنع بنحو 770 ألف دولار.

وكانت إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت فى 2019 حوالى 3.4 مليار دولار أمريكى محققة نسبة زيادة قدرها 10% وزيادة في القيمة بلغت 300 مليون دولار أمريكى بالمقارنة بصادرات عام 2018.

وتحتل قيم صادرات شهر مارس أعلى قيم في صادرات عام 2019 بقيمة 334 مليون دولار، كما حققت صادرات شهر يوليو اعلى نسبة نمو في أشهر العام بنسبة 16% بالمقارنة بصادرات عام 2018، وفيما يلى الصادرات إلى أهم المجموعات الدولية:

كما بلغت الصادرات إلى الدول العربية حوالي 1.9 مليار دولا محققة نسبة نمو قدرها 11% يليها أوروبا بقيمة صادرات بلغت حوالى 450 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 9%، كما بلغت الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية حوالي 410 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 6%، وبلغت الصادرات إلى أمريكا حوالي 200 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 23%، ثم الصادرات إلى باقي المجموعات الدولية والتي بلغت 455 مليون دولار ومحققة نسبة زيادة قدرها 3 %.

وفيما يتعلق بحصة الأسواق من إجمالي الصادرات، فتمثل الصادرات إلى الدول العربية 56% من إجمالي الصادرات، والاتحاد الأوروبي 13%، الدول الافريقية غير العربية 12%، الولايات المتحدة الامريكية 6%، وأخيراً باقي التجمعات الدولية بنسبة 13% من إجمالي الصادرات خلال عام 2019.