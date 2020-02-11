"بالسيارات والملابس المعقمة" ووهان تنفذ عملية تطهير للحد من كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

في إطار محاصرة انتشار عدوى فيروس كورونا، قامت السلطات الصينية في مدينة ووهان بتنفيذ عمليات تطهير واسعة وسط شوارع المدينة الرئيسية لمحاربة تفشى فيروس كورونا القاتل، ونشرت وسائل إعلام محلية فيديو للسيارات والعمال وهم يجوبون المدينة ويعقمون المدينة بالكامل بمواد التطهير للحد من انتشار الفيروس القاتل فى مدينة ووهان منبع المرض فى الصين.

وبالأمس، أعلنت سلطات النقل فى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشى الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد فى الصين، أنها تعتزم إطلاق مراكز لتجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة فيروس كورونا فى 4 مدن خارج البلاد.



السيارات تجوب مدينة ووهان



تظهير مدينة ووهان

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من المقرر إقامة مراكز التجميع فى لوس أنجلوس وشيكاجو بالولايات المتحدة، وأمستردام بهولندا، وإنشيون بجمهورية كوريا.

وكلفت السلطات شركة أبيكس الدولية المحدودة للخدمات اللوجستية، بمهمة تجميع وتسجيل الإمدادات المتبرع بها والمشتراة فى هذه المراكز، والمساعدة فى شحنها إلى ووهان.

وستُكلّف الشركة أيضا بنشر معلومات عن الإمدادات التى تحتاج إليها بأشد الحاجة، وتشمل تلك المعلومات المعايير الفنية والكميات والمستخدمين المستهدَفين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير تجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة الفيروس ونقلها إلى ووهان، والتى شهدت تسجيل 16902 حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الأحد، ويشتد احتياجها لهذه الإمدادات.

وقال مسؤول فى مكتب النقل ببلدية ووهان، أنه منذ بداية تفشى الفيروس، بذلت ووهان جهودا كبيرة فى السعى للحصول على إمدادات لمكافحة الفيروس من مصادر خارجية، ولكن هذه الجهود كانت قاصرة عن تحقيق أهدافها.

وعلى جانب آخر، تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبى خلال 288 ساعة أو 17280 دقيقة (12 يومًا)، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد"، وذكرت المجموعة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثانى من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، حيث تم إنتاج عشر سيارات إسعاف فى يوم واحد، وبدأت على الفور عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.