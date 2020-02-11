بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسى الأول لـ2 أداب جامعة بنها

أكدت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أنه تنفيذا لتوجيها ورعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تم بدء تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها وتجميعها واعتمادها، وإعلانها للطلاب من خلال روابط علي على شبكة الانترنت، إلى جانب وجودها بمنطقة شؤون الطلاب بالكلية.

وأوضحت "الرباط"، أن الكلية من أوائل الكليات التي انتهت من تصحيح الامتحانات واعتماد وإعلان النتائج للتيرم الأول للعام الجامعى الحالي، وذلك تنفيذا لمبادرة "طلابنا هم أبناؤنا" التي تدشنها الكلية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الخدمات في سهولة ويسر للطلاب.

فيما أعلنت عدد من الكليات التابعة لجامعة بنها إعلان النتائج وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لكل طالب بتلك الكليات، حيث أكدت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة أنه سيتم إرسال نتاج الطلاب بالكليات المختلفة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019 عبر الإيميل الجامعي للطالب.

وأهابت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، طلاب الكليات المختلفة بسرعة تفعيل الميل الجامعي لهم والموجود علي الكارنيه الجامعي لكل طالب، وذلك للحصول علي النتيجة فور إرسالها من إدارة الكلية.

للاطلاع علي النتيجة رجاء اضغط علي الروابط الاتية :

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