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انفوجراف... كيف تطورت الزيادة السكانية على مدار 25 عاما

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:18 ص
انفوجراف... كيف تطورت الزيادة السكانية على مدار 25 عاما الزيادة السكانيه
كتب مدحت عادل

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يعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وفي هذا الإطار يعرض "اليوم السابع" تطور معدلات الزيادة السكانية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخاصة التعدادات السكانية التي أجراها الجهاز، وذلك خلال الفترة من عام 1897 وحتى عام 2015.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1897 نحو 9.7 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1907 نحو 11.2 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1917 نحو 12.7 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1927 نحو 14.2 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1937 نحو 15.9 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1947 نحو 18.9 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1960 نحو 26.1 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1976 نحو 36.6 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1986 نحو 48.2 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 1996 نحو 59.3 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 2006 نحو 72.8 مليون نسمة.

- بلغ عدد سكان مصر عام 2015 نحو 89.6 مليون نسمة.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

زيادة السكان

عدد السكان

اخبار الاقتصاد

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