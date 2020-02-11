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أفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الثلاثاء بوقوع انفجار بالقرب من أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن شهود عيان قولهم "إن الانفجار وقع فى حوالى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد بالقرب من الأكاديمية بينما كان الموظفون والطلاب يتوافدون للدخول.

ولم تشر القناة الأفغانية إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.

وفى السياق نفسه، لقى 21 من مسلحى طالبان على الأقل مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية فى ثلاثة أقاليم من أفغانستان خلال الساعات ال24 الماضية، وقال مسؤولون عسكريون أفغان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت أيضا 8 من مقاتلي طالبان في ثلاثة أقاليم خلال نفس الفترة.