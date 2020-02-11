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اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:00 ص
اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة المتهم محمد راجح - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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تعقد اليوم الثلاثاء محكمة جنايات مستأنف أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير رئيس الدائرة ثانى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، أن هيئة المحكمة استمعت الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة، ودفاع المجنى عليه، ودفاع المتهمين الذين طالبوا بطلبات جديدة ومنها اسم شاهد لم يكون فى أدلة الإثبات.

كما طالب دفاع المتهمين بإعادة مشاهدتة الفيديوهات وسماع المقطع الصوتى المرسل من المتهم الأول إلى المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى أن أحد محامى المتهمين، أكد أن المجنى عليه محمود البنا شهيد الشهامة كان يحمل آله حاد فى تلك الفيديو الذى طالبوا بمشاهدته مرة أخرى للتأكد من ذلك.

وأكد مندور، أننا طالبنا فى الفصل فى الدعوى لأن محكمة أول درجة سبق لها وان شاهدت الفيديوهات واستمعت إلى المقطع الصوتى وناقشت جميع الشهود بما فيهم الشاهد الذى طلب محامى المتهمين إعادة سماعه مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما ، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

وكان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ، إسلام .ا، ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.


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شهيد الشهامة

استئناف

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