النفط ينتعش وسط تعاف للأسواق عموما لكن قلق المستثمرين مستمر

رويترز

ارتفعت أسعار النفط حوالى 1% اليوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود فى أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذى أودى بحياة أكثر من ألف شخص فى الصين حتى الآن.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو 1% إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالى 1% مسجلا 50.18 دولار للبرميل.

لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20% عن أعلى مستويات يناير.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سى.ام.سى ماركتس، متحدثة لرويترز، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق فى شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام."

وتابعت "التعافى فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصينى على الطاقة ضعيفا فى الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضرورى أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط."