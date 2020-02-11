المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط كوبرى الجيزة المعدنى، الذى أغلق جزئيا بواسطة كاميرات المراقبة لمنع زحام السيارات بالطرق المؤدية لمنطقة الأعمال، وذلك لصيانة ورفع كفاءة جسم الكوبرى، ومن المقرر أن تنفذ الأعمال على أربعة مراحل، الأولى من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 أمتار مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى و2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل لمدة أسبوعين.

وتكون المرحلة الثانية من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، وتشمل المرحلة الثالثة من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع، والمرحلة الرابعة من الجانب الأيمن من كوبرى الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، على أن يتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وعززت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها، حيث انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.

كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.