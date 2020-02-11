سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المباحث تكثف جهودها للبحث عن سارق مقر شركة سياحة بالجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:18 ص
المباحث تكثف جهودها للبحث عن سارق مقر شركة سياحة بالجيزة سرقه - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرق مجهول مقر شركة سياحة بالجيزة، حيث استولى على مبلغ مالي وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولا سرق مبلغا ماليا من الشركة مستغلا انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل فى هذا النشاط بسبب إدمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه .

 

وكشف المتهمون أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرا لديهم مال كافى لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

 

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصيلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 


سرقة شركة

سرقة شركة بالجيزة

سرقة شركة سياحة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة