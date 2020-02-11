المباحث تكثف جهودها للبحث عن سارق مقر شركة سياحة بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

سرق مجهول مقر شركة سياحة بالجيزة، حيث استولى على مبلغ مالي وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولا سرق مبلغا ماليا من الشركة مستغلا انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل فى هذا النشاط بسبب إدمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه .

وكشف المتهمون أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرا لديهم مال كافى لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصيلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.