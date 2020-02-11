الليرة التركية تهبط بفعل المخاوف من صراع فى سوريا

رويترز

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6% مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع تنامى قلق المستثمرين من تصاعد فى العنف بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية فى شمال غرب سوريا. وقُتل خمسة جنود أتراك فى قصف للقوات السورية المدعومة من روسيا أمس الاثنين، فى ثانى هجوم دام على القوات التركية فى محافظة إدلب السورية خلال أسبوع.

وضعفت الليرة لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 فى إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

وفى السياق نفسه، أفادت مصادر سورية بأن فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية ضد قوات النظام بهدف استعادة سيطرتها على القرى والبلدات التى خسرتها فى ريف إدلب خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "إن فصائل المعارضة ستنفذ هجماتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القوات التركية التى أمدتها بالجنود والعتاد والمدرعات والآليات الثقيلة".