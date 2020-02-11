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القبض على محتال يزعم إعادة البصر لكفيف فى المدينة المنورة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:38 م
القبض على محتال يزعم إعادة البصر لكفيف فى المدينة المنورة المحتال يزعم إرجاع البصر لكفيف
كتب هيثم سلامة

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انتشر عبر موقع تويتر "فيديو"، لرجلا خمسينى زعم قدرته على إعادة البصر ومعالجة الأمراض المستعصية حيث يحتال على زوار المسجد النبوى فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الأدعية والأذكار، حيث القت قوات الشرطة القبض عليه .

ويظهر في الفيديو الرجل في محاولة المزعومة بإرجاع البصر لأحد المتواجدين بالمدينة المنورة زعم أنه لا يبصر، حيث قام بمسحها ليعود بصره بعد قراءة الأذكار والأدعية وسط صحيات من حوله.

وذكرت شرطة منطقة المدينة المنورة، إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوار المسجد النبوي الشريف، وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لموقع إرم نيوز. 

وذكر حساب الأمن العام فى لمملكة العربية السعودية على موقع تويتر، قائلًا:"صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية وقد اسفرت النتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه". 

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وتفاعل مغردو تويتر السعوديون مع الفيديو ، وسخروا من الرجل المحتال، حيث علق محمد قائلاً :" إذا في لحيتك خير رح الصين عالج كورونا الصينى"، بينما قالت نوال:" حسبي الله عليهم ونعم الوكيل الحمد لله تم القبض عليهم ولله الحمد. من صور تشويه الدين الإسلامي"، وكتب عبد الرحيم:" أمس غردة على هذا الشخص و لكن قلت خليني أتأكد من وضعه بعد ما قابلت أحد الاشخاص الي ذهبوا اليه والموضوع كله نصب في نصب يقولوا انه تم القبض عليه أمس العصر".

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المدينة المنورة

كورونا

الصين

إعادة البصر

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