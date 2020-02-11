القبض على شاب لابتزازه محاسبا بصور خاصة لزوجته مقابل 2500 جنيه

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التكنولوجيا عن قيام "محمد ال ح" 29 سنة، عامل، باختراق حساب زوجة المبلغ علي فيس بوك، والقيام بالتلاعب في تلك الصور من خلال التقنية الحديثة وإرسالها إلى زوجها من خلال الحصول علي صفحته على فيس بوك.

وبعد إذن النيابة العامة، وصحة التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتسيق مع رئيس مباحث قسم فيصل بمديرية أمن السويس، من ضبط المتهم بمحل إقامته بدائرة فيصل محافظة السويس، وتحرر له المحضر رقم 611 لسنة 2020 إداري قسم شرطة فيصل لسنة 2020، وتم إحالته من قبل مديرية أمن السويس، إلي النيابة العامة التي قررت بمعرفة أيمن قطب، رئيس نيابة فيلص، وبإشراف المستشار، محمد حسن البحيري، المحامي العام لنيابات السويس، من حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.