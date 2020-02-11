الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن اللجنة القومية للسكر بالوزارة تقوم بمجهود كبير فى توفير أحدث البرتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا للمرضى، مؤكدة أن الحملة القومية الخاصة بالكشف المبكر عن مرض التهابات الأعصاب الطرفية ضمن مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية والتى يعانى منه مرضى السكر وقعت الكشف على 360 ألف مواطن بــ 27 محافظة حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، أن 50% من مرضى السكر فى مصر غير مشخصين، متابعة: "لدينا 8.5 مليون مريض سكر فى مصر، بالإضافة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثامنة على العالم من حيث عدد المصابين بمرض السكر ممن تم تشخيصهم.

وأضافت أن 70% من مرضى السكر يعانون من آلام التهاب الأعصاب، مضيفًا، أن مصر تقدم برنامجا قويا للوقاية من السكر.

وتابعت وزيرة الصحة، قمنا بتجهيز أكثر من 200 مركز دائم لتقديم خدمات علاج مرضى السكر ضمن مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدة، أنها تقدم جميع الخدمات بالمجان، مضيفة، أن التهابات الأعصاب الطرفية تفقد المريض القدرة على الإحساس الذي منحة الله إياه مؤكدة أن الإحساس نعمة كبيرة يفتقدها بعض مرضى السكر.

ومن جهتها قالت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزيرة الصحة وعضو اللجنة القومية للسكر، إن قرارات علاج نفقة الدولة تصدر لمرضى السكر بشكل منتظم، ويتم صرف العلاج قبل إصدار القرار تخفيفا على المرضى، مشيرة إلى أن الدولة توفر علاجات متطورة وتصرف جميعها بالمجان.

وتابعت: مازلنا بمبادرة 100 مليون صحة نقدم التوعية والنظام الصحي السليم لكل المرضى مضيفة أن العلاج يصرف للمريض حتى الشفاء أو مدى الحياة