السيطرة على حريق محدود داخل مصنع زيوت فى الإسكندرية.. صور

كتبت ـ مى عنانى ـ الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نشب حريق محدود داخل مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية الثالثة بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب ماس كهربائى نشب فى المصنع ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، حيث تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، إخطارا بشأن نشوب حريق داخل مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية الثالثة غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة عليه وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق والسيطرة عليه وبعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ووضع الحواجز الحديدية لمنع مرور المواطنين أثناء عملية إطفاء الحريق لمنع حدوث إصابات.

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل ، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها .

وشارك القارئ محمود فرج بصور عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" للحريق الذى نشب منذ قليل بمصنع زيوت بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب بالإسكندرية.