السودان يُكمل استعدادات إعادة طلابه من الصين

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أكدت وزارة الصحة السودانية اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، المقرر إجلاؤهم بسبب فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددهم أكثر من ١٥٠ طالبا.

وقال الدكتور بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة، إنه تم تحديد 3 مواقع لاستقبال الطلاب، بهدف وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة أسبوعين، لافتا إلى أن برج الأطباء، في وسط الخرطوم، يعتبر الخيار الأول.

وأوضح المقبول، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه تم توفير أكثر من 50 كادرا طبيا وصحيا مدربين على مكافحة الأوبئة لتغطية الخدمات الطبية للطلاب العائدين، فضلا عن تجهيز مركز العلاج بالمعدات من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه منذ ظهور المرض في الصين اتُخذت تدابير لمراقبة مواقع ومعابر الدخول في أعلى درجاتها، لمنع دخول أي مصاب بكورونا إلى السودان.

ومن جهة اخرى أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشي، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض اليوم الثلاثاء بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.

يذكرأن، الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد التعايشي، فى تصريح صحفي، أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما : ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضي، لافتا إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتى تأتى من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب.

وقال إنه تم الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة فى دارفور، أولها مثول الذين صدرت فى حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهى محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات فى القضايا بما فى ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.