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السفير البريطانى : مشاركة قياسية بـ 45 شركة بريطانية فى معرض"ايجبس 2020"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:04 م
السفير البريطانى : مشاركة قياسية بـ 45 شركة بريطانية فى معرض"ايجبس 2020" السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى أدامز
أ ش أ

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أعلن السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى أدامز، عن مشاركة 45 شركة بريطانية بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، وقال السفير، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، "45 شركة بريطانية تمثل مشاركة قياسية فى المعرض هذا العام هدفها زيادة التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال النفط والغاز"، وكشف عن وجود عدد من الاتفاقيات الجديدة قيد الإعداد والتنفيذ.
 
يعقد المؤتمر، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذى يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.
 
و شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، والذى يعقد فى الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، والذى يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.
 
وعقب وصول الرئيس السيسى إلى مركز المنارة، التقط صورة تذكارية مع المشاركين فى مؤتمر البترول الدولى "إيجبس 2020"، لتبدأ بعد ذلك فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن الطاقة، والدور الذى لعبته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى دعم ملف الطاقة على كافة المستويات، وتطوير منظومة الاتفاقيات البترولية، وتنفيذ برنامج إصلاح لدعم الطاقة، فى إطار مصداقية الدولة المصرية على تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة مع كبرى الشركات العالمية فى الطاقة، وكيفية سعى الدولة المصرية لتحقيق استثمارات كبرى فى مجال الطاقة والبترول.
 

السفير البريطانى

بريطانيا

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

معرض ايجبس 2020

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