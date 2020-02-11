السجن المؤبد لـ3 متهمين بإحراز أسلحة نارية بدون تراخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "ي.ح.ي" 27 سنة عامل و"م..أ" 23 سنة عامل و"م.ن" 24 سنة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم، بدائرة مركز أخميم، وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى ، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهمين أسلحة نارية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من احد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "محمد.ن.م" 31 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "أسامة.ر.م" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية الى عام 2018 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه بعد إصابته بطلق نارى فى الجسد، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما تجددت مرة أخرى فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مقتله فى الحال .

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.