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الزراعة تحدد حزمة إجراءات لأشجار الجوافة لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 ص
الزراعة تحدد حزمة إجراءات لأشجار الجوافة لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج جوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لأشجار الجوافة، حول طرق الرى والتسميد خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات المحصول وزيادة المعروض بالأسواق والصادرات الى الخارج.

ومن أهم الممارسات الجيدة فى التعامل مع أشجار الجوافة خلال الفترة الحالية الآتى:

- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادى تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش وجمع النواشف ومن أوراق متساقطة جافة ونواتج تقليم خارج المزرعة.

- التسميد فى الرى بالتنقيط:

الرية الأولى: 1.5 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات مغنسيوم.

2- الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

3- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

وعن برنامج الرى.

ويتم تقسيم الرى دفعتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد وبعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة:

- مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب.

- مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 2جم/لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم/لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم/ 100 لتر.

فيما تواصل الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، من خلال لجان متخصصة، أعمال حملتها المكثفة فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، خاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، كما تعتمد الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة، وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

 


أشجار الجوافة

المحاصيل الزراعية

تسميد الجوافة

اخبار اليوم

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