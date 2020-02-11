الدفاع الأفغانية: مقتل 5 وإصابة 6 أشخاص فى هجوم قرب أكاديمية عسكرية

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - وقوع هجوم انتحارى قرب أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول، كما أعلنت مقتل أربعة عسكريين ومدني واحد وإصابة خمسة عسكريين آخرين ومدنى واحد على الأقل.
وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه لم تعلن أي جماعة بما في ذلك حركة (طالبان) مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن الانفجار وقع في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من الأكاديمية بينما كان الموظفون والطلاب يتوافدون للدخول.
الدفاع الأفغانية: مقتل 5 وإصابة 6 أشخاص فى هجوم قرب أكاديمية عسكريةالثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:11 ص
الشرطة الأفغانية
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أكدت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - وقوع هجوم انتحارى قرب أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول، كما أعلنت مقتل أربعة عسكريين ومدني واحد وإصابة خمسة عسكريين آخرين ومدنى واحد على الأقل.
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