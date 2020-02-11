سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السورية: اعتداءات الاحتلال التركى لن تنجح فى إحياء تنظيمات الإرهاب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:25 م
الخارجية السورية: اعتداءات الاحتلال التركى لن تنجح فى إحياء تنظيمات الإرهاب قوات الاحتلال التركى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر رسمى بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن إعتداءات النظام التركى على الأراضى السورية لن تنجح فى إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية، وأن الجيش سيواصل محاربة هذه التنظيمات للقضاء عليها، واستعادة السيطرة على كافة الأراضى السورية، وأكد - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، رفض سوريا القاطع لأي تواجد تركى على الأراضى السورية الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي واعتداء صارخاً على سيادتها ، ويتناقض مع بيانات : "آستانا " وتفاهمات "سوتشي " بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب ، الأمر الذي يؤكد إصرار نظام أردوغان على عدم احترام أي تعهدات ومواصلة التصرف كنظام خارج عن القانون .

وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي تهيب فيه سوريا بالمجتمع الدولي اتخاذ المواقف الواجبة للجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه "اللامحدود " للإرهاب في سوريا وليبيا ، فإنها تؤكد مجدداً أن هذه الاعتداءات لن تنجح في إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية ، وستستمر قوات الجيش السوري في مطاردة فلول هذه التنظيمات حتى القضاء عليها بشكل كامل واستعادة السيطرة على الأراضي السورية .

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنه يجب وقف كل الهجمات على القوات السورية والروسية فى محافظة إدلب وتنفيذ الاتفاق الروسى التركى بشأن سوريا.

كان الكرملين يعلق بعدما سيطرت قوات الحكومة السورية على طريق سريع فى شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012 ومع انتهاء محادثات بين تركيا وروسيا تهدف إلى وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جنديا تركيا خلال أسبوع.

كما أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف - وفقا لما أفادت به قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس، الاثنين ، أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف بورينكوف، أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة، موضحا أنه تمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.
 
وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي.

 


سوريا

الخارجيه السوريه

الاحتلال التركى

الاراضى السوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سانا: قوات الاحتلال التركى ومرتزقته يعتدون على قريتى ربيعة والشرابيين بسوريا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:57 م

إيران تعلن استعدادها للوساطة بين الاحتلال التركى وسوريا

السبت، 08 فبراير 2020 03:47 م

سفير روسى يتهم أمريكا بدعم الأكراد فى بناء دولة غير شرعية وسرقة نفط سوريا

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:41 م

الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكرى فى شمال غرب سوريا

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:55 م

المرصد السورى: القوات التركية تخلى مواقعها فى ريف تل أبيض شمال سوريا

السبت، 08 فبراير 2020 12:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة