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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:07 م
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الجيش السورى يؤكد مواصلته الرد على الهجمات التركية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:08 م
الجيش السورى يؤكد مواصلته الرد على الهجمات التركية قوات الجيش السورى
رويترز ووكالات الأنباء

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قال الجيش السوري ، اليوم الثلاثاء ، إنه سيرد على هجمات القوات التركية التي تعرقل تقدم الجيش في آخر معقل للعناصر المسلحة في شمال غرب البلاد.واتهم الجيش السورى ، في بيان ، أنقرة بتصعيد الانتهاكات للسيادة السورية من خلال إرسال الكثير من التعزيزات إلى محافظتي إدلب وحلب في الوقت الذي تحقق فيه قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا تقدما ضد المسلحين.

من جهة أخرى ، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل طاقم مروحية للجيش السورى بعد إسقاطها على يد المعارضة، وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قال إن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق لأول مرة منذ عام 2012 اليوم الثلاثاء بعدما طردت الميليشيات من آخر موطئ قدم لهم على الطريق، ويمتد الطريق السريع إم 5 من حلب إلى درعا فى جنوب سوريا.

وقال المرصد، إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على الطريق السريع بالكامل بعد أن سيطرت على ضاحية فى غرب حلب من المعارضين.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد، أمس الاثنين، أنه سُمع منذ قليل، دوى انفجار عنيف فى حى المزة الواقع فى الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء فى الحى.

وأضاف المرصد أن الانفجار أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن مع انتشار أمنى كثيف لعناصر من استخبارات النظام فى محيط المنطقة التى وقع فيها الانفجار.

يذكر أنه ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرين، أحدهم فى حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى"​.

 

 

 


الجيش السورى

تركيا

ادلب

سوريا

روسيا

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