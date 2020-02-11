التموين: صرف 38% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبرايرالحالى، وأنه تم صرف ما يقرب من 38 % من المقررات لأصحابالبطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيدبالبطاقات، وهو 50 جنيها.



وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعددة أشهر بجانب أيضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية ، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السياراتالمحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول ، حيثتم توفير جميع السلع خاصة السكروالزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها امن السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين،وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.



يذكر أن الدكتور على المصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية، كانقد التقى اللواء محمود شعراوى ،وزير التنمية المحلية ، وذلك لتنسيقالجهود والأعمال ما بين المحافظين ،ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات ،بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظاتالجمهورية خاصة سير منظومةالخبز، بالإضافة إلى توجيه كافةالمسئولين في المحافظات ومديرياتالتموين باتخاذ الإجراءات اللازمةلتشديد الرقابة والمتابعة والجولاتالميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآتالتموينية المختلفة .