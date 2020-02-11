التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كتب الترم الثانى تم الانتهاء من طباعتها بالكامل، والمديريات تسلمتها، موضحة أن نسب استلام المديريات لكتب الفصل الدراسى الثانى متفاوتة من مديرية لأخرى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن المدارس تسلمت الكتب وتم البدء فى تسليمها للطلاب أول بأول دون ربطها بالأقساط المتبقية على الطلاب أو المصروفات بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أن هناك متابعة لتسليم الطلاب للكتب.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم توفير وتحميل الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المواد التعليمية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيا على موقع الوزارة حتى يستطيع الطلاب الإطلاع عليها، إضافة إلى توفير دروس إلكترونية لطلاب الثانوية المعدلة على التابلت من خلال الوزارة.

استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة أمس الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.