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الاشتباه بحالة مصابة بفيروس كورونا فى محافظة مرسين التركية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:18 م
الاشتباه بحالة مصابة بفيروس كورونا فى محافظة مرسين التركية تركيا والكورونا
كتبت: هناء أبو العز

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لجًا المواطن أ.ك البالغ من العمر 22 عامًا إلى مستشفى كلية الطب بمحافظة مرسين التركية بعد أن شعر بارتفاع فى درجة الحرارة، واحتقان بالحلق وذلك عقب عودته من الصين إلى تركيا، ليتم وضعه تحت الملاحظة بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

 

وقال مسئولو مديرية الصحة بالمحافظة، إنه بعد عمل الفحوصات الأزمة تبين أن نتيجة التحاليل سلبية وأن المواطن أ.ك لا يعانى من فيروس الكورونا وأن المواطن بحالة جيدة.

 

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية احتجزت 12 شخصًا من بينهم 10 سائحين صينيين وتركيين فى الحجر الطبى، بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا الذى ظهر فى الصين 12 ديسمبر الماضى، وأودى بحياة 106 أشخاص، حيث اكتشفت السلطات التركية إصابة المحتجزين بأعراض الإصابة بكورونا بعد وصول سائح صينى إلى منطقة سلطان هانى فى آقصاراى أمس إلى غرفة الطوارئ بمركز سلطان هانى بشكوى من السعال والغثيان.

 

وقال موقع تركيا الآن، أن السلطات التركية احتجزت السائح ودائرته المحيطة من الذين تعاملوا معه وسائق شركة المواصلات الذى كان معهم فى الحجر الطبى ووضعهم تحت الملاحظة لأغراض وقائية، فيما صرح مدير الصحة بالمقاطعة الدكتور كريم يشيل داغ بأن الفحوصات الأولية لـ12 شخصًا جاءت سلبية النتائج، مع استمرار المشتبه فى إصابتهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بينما سبق أن رجحت السلطات فى الصين أن هذا الفيروس ينتمى إلى عائلة فيروسات كورونا، وهى عائلة من الفيروسات تتكون من ستة أنماط تنتقل عدواها بين البشر حتى الآن، وبانضمام الفيروس الجديد يصبح عددها سبعة، وقتلت متلازمة الالتهاب التنفسى الحاد سارس، الذى يسببه أحد فيروسات كورونا، 774 شخصا من إجمالى عدد مصابين بلغ 8098 شخصا أثناء انتشاره فى آسيا الذى بدأ من الصين عام 2002.

 

وفى وقت سابق أعلنت السلطات التركية، ترحيل سائحة صينية كانت موجودة فى مدينة قونية، إلى بلدها مرة أخرى، وذلك بعد حجزها بالحجر الصحى بأحد المستشفيات الحكومية للاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا القاتل.

 

 وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا فى الأسعار لشهر ديسمبر فى إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%.، حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات فى شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة فى النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35% خلال الفترة الماضية.

 

 وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه كان من ضمن المنتجات التى ارتفع سعرها؛ الفاصوليا بارتفاع 34.11%، والخيار 24.71%، والطماطم 22.93%، والبصل الأخضر 20.84%.، كما كانت الغرفة التجارية فى مدينة إسطنبول أصدرت تقريرًا، استعرضت فيه أسعار التجزئة والجملة خلال العام 2019 فى إسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية.

 


تركيا

كورونا

اردوغان

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