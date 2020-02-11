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الاتحاد الأوروبى يحذر من أعمال عنف فى حال ضمت إسرائيل وادى الأردن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:53 م
الاتحاد الأوروبى يحذر من أعمال عنف فى حال ضمت إسرائيل وادى الأردن الاتحاد الاوروبى
ا ش ا

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حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إسرائيل من تبعات ضم وادي الأردن، لافتاً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة.
وقال بوريل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية - "هذا الأمر قد يحدث.. وتأكدوا أن تبعاته لن تكون سلمية".
وتأتي تصريحات بوريل بعد يومين من رد الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول شروع الحكومة الإسرائيلية في ترسيم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على أن خريطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن "هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها".
 

الاتحاد الاوروبى

جوزيف بوريل

إسرائيل

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