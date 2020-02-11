سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار "سبق صدور قرار بالهدم له.. ولم يتم التنفيذ‬

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:36 ص
الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار "سبق صدور قرار بالهدم له.. ولم يتم التنفيذ‬ عقارات - ارشيفيه
‫كتب أحمد حسن ‬

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا – قسم العطارين – بمحافظة الإسكندرية، فى ضوء ما تداولته إحدى الصحف الإخبارية بشأن انهيار عقار قديم بالإسكندرية.‬
 
‫وقال الدكتور رأفت عبد العزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: أوضح التقرير، أنه بالمعاينة على الطبيعة للعقار، تبين أنه مكون من دور (أرضى + 3 أدوار علوية) وأجزاء بالسطح، ويوجد شروخ وتلف بواجهات العقار، وميل بالواجهة تقاطع شارع اسماعيل مهنا مع شارع مدين، وسقوط أجزاء من أسقف الأدوار المتكررة( من سقف الدور الثالث العلوى : سقف الدور الأرضى) بالمقهى بالدور الأرضى، وأن العقار خالٍ من السكان، وباقى المحال بالدور الأرضى مغلقة وقت المعاينة، والعقار محاط بسياج حديد من إدارة المرور بالإسكندرية.‬
 
‫وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، خلال التقرير، أنه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحى وسط، أرفقت بكتابها صورة طبق الأصل من ملف العقار المذكور، حيث تضمن الملف قراراً بالهدم وقراراً بالإخلاء الإداري وترخيصا بالهدم، وبالإطلاع على المستندات المرفقة بكتاب حى وسط، تبين أنه سبق أن صدر للعقار قرار بإزالة الأجزاء بالدور الرابع العلوى، والدورين الثانى والثالث علويين، وترميم الأرضي والأول العلوى، وتم  تحرير محضر مخالفة عن عدم تنفيذ القرار.‬
 
‫وأضاف: فى عام 2014 صدر قرار من اللجنة المشكلة للعقار معتمد من محافظ الإسكندرية، بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم، على أن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف هندسی متخصص، وطبقا للأصول الفنية للمحافظة على الأرواح والأموال، ويقتضى التنفيذ إخلاء العقار من السكان والمنقولات على أن يتم التنفيذ الأعمال فور الإعلان، كما صدر کتاب من حی وسط إلى قسم شرطة العطارين لإعلان كل من مالك العقار والسكان، وتحرير المحضر اللازم ولصق نسخة من القرار على واجهة العقار وإخطارهم بذلك، وتحميل المالك والسكان المسئولية المدنية والجنائية في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة، وصدر ترخيص لتنفيذ قرار الهدم بتاريخ 7/8/2017، وقرار من حی وسط بتاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۲، متضمناً أنه على جميع شاغلى العقار إخلائه من السكان والممتلكات والمنقولات لخطورته، وحفاظاً على الأرواح دون أدنی مسئولية على الجهة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن العقار والتى أكدتها المستندات المرفقة بملف العقار الواردة لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من حى وسط بتاريخ 14/1/2020.‬
 
‫وقال رئيس الجهاز: أفاد التقرير، أنه على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى وسط تنفيذ التوصيات التالية: التنبيه على المرخص لهم بسرعة تنفيذ ترخيص الهدم، واتخاذ ما يرونه لازما من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومعاينة العقارات المجاورة والمقابلة للموقع لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، والعرض على اللجنة المشكلة.‬

وزاره الاسكان

محافظه الاسكندرية

عقار الاسكندرية المنهار

عقارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل لقاء وزير الإسكان بالمطورين العقاريين ومسئولى البنك المركزى

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:08 ص

وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الطرق بـ6 أكتوبر

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:59 ص

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين‬

الأحد، 09 فبراير 2020 11:03 ص

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:36 ص

وزير الإسكان يتفقد المستشفى الجامعى سعة 200 سرير بمدينة العاشر من رمضان

الخميس، 06 فبراير 2020 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة