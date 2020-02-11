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اعرف سر تسمية فيروس يارا وما علاقته بحورية البحر فى التراث البرازيلى؟

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:00 م
اعرف سر تسمية فيروس يارا وما علاقته بحورية البحر فى التراث البرازيلى؟ فيروس يارا
كتبت فاطمة خليل

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هل سمعت عن فيروس يارا؟ .. إنه أحدث الفيروسات الغامضة التي تحير العلماء حول العالم، حيث تسبب شكل جديد من الفيروسات في حيرة العلماء بعد ظهوره، هذا الفيروس "الغامض" الذي تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا وله تركيبة جينية مختلفة عن كل الفيروسات، ولكن ما سر تسمية فيروس يارا بهذا الاسم.. هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

يارا فيروس
يارا فيروس

سر تسمية فيروس يارا
 

ووفقاً لموقع time24 فقد اكتشف العلماء في بحيرةPampulha ، في ولاية Minas Gerais  بالبرازيل فيروس غامضا له جينات غير معروفة من الناحية العملية، وقام الباحثون بتسميته Yaravirus brasiliensis ، على اسم حورية البحر في الفولكلور البرازيلي المعروفة أيضًا باسم "الأم المائية"، ومن أسمائه أيضاً "لارا".

وشخصية "أم المياه" هي فتاة جميلة مثل حورية البحر ومن الأساطير البرازيلية أنها تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد، وقام الباحثون بإطلاق الاسم على الفيروس، بسبب مكان اكتشافه في بحيرة للماء.

فيروس يارا 11
فيروس يارا 

كيف اكتشف العلماء فيروس يارا
 

ولا يشكل فيروس يارا أي خطر على البشر، حتى الآن، إلا أن أكثر من 90 ٪ من الحمض النووي له "غير مسبوق"، أي أن الكثير من جيناتها لم يتم وصفها في قواعد البيانات العلمية المستخدمة في المقارنات الجينية.

وتم هذا الاكتشاف بينما كان الباحثان جوناثان أبراهام، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرياس الفيدرالية، وبرنارد لا سكولا ، من جامعة إيكس مارسيليا في فرنسا، يبحثان عن فيروسات عملاقة - نوع من الفيروسات بحجم البكتيريا وله رمز جيني كبير.

لم يتم اكتشاف هذه الفيروسات العملاقة إلا في هذا القرن ولديها القدرة على تصنيع البروتينات، وبالتالي إجراء إصلاحات للحمض النووي ، بالإضافة إلى تكرار الجينات ونسخها وترجمتها.

تشرح المقالة السابقة، المنشورة في bioRxiv ، أن العلماء قارنوا بين جينوم فيروس يارا وبين أكثر من 8500 جين وراثي وأن ست نتائج مماثلة فقط ظهرت.

للعثور على هذه الفيروسات، قام الباحثون بعزل الجزيئات الفيروسية من عشرات عينات الأنسجة من البشر والحيوانات الأخرى وفحصها بحثًا عن سلاسل الجينوم الدائرية.

أكدت المجموعة أن الحمض النووي ينتمي إلى فيروس من خلال البحث عن الجين الذي يشفر القفيص، وهو غلاف الفيروسات التي تشكلها البروتينات ويحميها ويسهل تكاثرها ، بالإضافة إلى حماية الحمض النووي.

تبدو بعض جينات Yaravirus مثل جينات فيروس عملاق ، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن أن تكون ذات صلة، لا يزال العلماء يبحثون في جوانب أخرى من نمط حياة الفيروس الجديد ، والذي قد يدخل في فئة جديدة.

قبل عامين ، ساعد أبراهو ولاسكولا على اكتشاف فيروس يعرف بـ Tupanvirus ، وهو فيروس عملاق موجود في الموائل المائية.

يقول المؤلفون في المقالة السابقة: "كمية البروتينات غير المعروفة التي تشكل جسيمات فيروس Yarav تعكس التباين الموجود في العالم الفيروسي ومدى إمكانية اكتشاف الجينوم الفيروسي الجديد".

الدراسات الجديدة لها آثار بالإضافة إلى اكتشاف الفيروسات التي تسبب المرض، يمكن أن تساعد بعض الفيروسات التي تعيش في جسم الإنسان في الحفاظ على صحتنا، والبعض الآخر ضروري للحفاظ على عمل النظام البيئى، والمساعدة في إعادة تدوير العناصر الغذائية الأساسية.


فيروس يارا

اعراض فيروس يارا

الفيروس الغامض

فيروس يارا فى البرازيل

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