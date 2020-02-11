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اطمن على نفسك.. 10 اختبارات لمعرفة سبب الإجهاض المتكرر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. 10 اختبارات لمعرفة سبب الإجهاض المتكرر تحاليل
كتبت فاطمة خليل

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الإجهاض من المشاكل الشائعة بين كثير من النساء، وتسعى معظم النساء لمعرفة سبب حدوثه وما إذا كان يمكن لأي شيء منعه، في العادة، يكون السبب مشكلة وراثية عشوائية لدى الطفل النامي، ولكن مع وجود اثنين أو ثلاثة أو أكثر من حالات الإجهاض المتكررة، يجب التعرف على أسباب الإجهاض المتكرر، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الاختبارات لمعرفة سبب الإجهاض المتكرر، وفقاً لموقع "very well health".

وتوفر الاختبارات معرفة سبب حدوث الإجهاض ومن خلال العلاج تزيد احتمالات الحمل الناجح فيما بعد، وفيما يلي قائمة بأشهر الاختبارات التي يستخدمها الأطباء للنساء الذين يعانون من حالات الإجهاض المتكررة.

اختبارات لمعرفة سبب الإجهاض المتكرر
 

اسباب الاجهاض المتكرر
اسباب الاجهاض المتكرر

اختبار لمشاكل الرحم
 

Hysterosalpingogram (HSG)، خلال اختبار الآشعة هذا، يتم حقن صبغة في الرحم ويتم أخذ أشعة سينية ؛ يبحث في المقام الأول ما إذا كانت قناة فالوب مفتوحة، وكذلك بالنسبة للشكل غير الطبيعي للرحم الذي قد يسبب مشاكل أثناء الحمل.

منظار الرحم
 

يتضمن منظار الرحم إدخال تلسكوب رقيق في الرحم للحصول على الصورة الأكثر دقة، حيث قد يكون الطبيب قادرًا على إصلاح المشكلات البسيطة أثناء الاختبار.

الموجات فوق الصوتية عبر المهبل
 

يمكن للأطباء أيضًا استخدام الموجات فوق الصوتية للتحقق من مشاكل الرحم، المبيض، وبطانة الرحم التي يمكن أن تسهم في حالات الإجهاض المتكررة.

خزعة بطانة الرحم
 

نادراً ما يزيل الأطباء قطعة صغيرة من بطانة الرحم للمساعدة في تشخيص الحالات التي قد تؤثر على الحمل.

فحص الأجسام المضادة للشحوم الفسفورية
 

Anti phospholipidsهي واحدة من علامات متلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتي يبدو أنها تزيد من فرص بعض النساء في الإجهاض المتكرر.

فحص الأجسام المضادة لمضادات الكارديوليبين
 

تعتبر الأجسام المضادة لـ مضاد الكارديوليبين علامة أخرى لمتلازمة مضادات الفوسفوليبيد.

اختبارات تخثر الدم
 

aPTT هو اختبار لمعرفة مدى سرعة تجلط الدم، قد تترافق النتائج غير الطبيعية التي تحدث مع أي من الأمراض الوراثية (اضطرابات تخثر الدم مثل متلازمة مضادات الفوسفوليبيد).

طفرة جين MTHFR
 

يمكن أن تؤدي الطفرات في جين MTHFR إلى إضعاف قدرة الجسم على امتصاص حمض الفوليك، وارتبطت بعض الدراسات بطفرات الجينات MTHFR بزيادة خطر الإجهاض، ولكن معظمها وجد أن الجين ليس عاملاً رئيسياً في التسبب في الإجهاض.

البروتين C ، العامل V Leiden ، نقص البروتين S ، طفرة جين البروثرومبين ونقص Antithrombin III هذه هي الطفرات الوراثية التي تبدو مرتبطة بالإجهاض بعد 10 أسابيع من الحمل.

تحليل الغدة الدرقية
 

تشير بعض الأدلة إلى أن قصور الغدة الدرقية قد يزيد من خطر الإجهاض في المرحلة الثانية من الحمل، لكن الأدلة ليست قاطعة.

هرمون البروجسترون
 

عندما يقوم الأطباء بإجراء اختبار هرمون البروجسترون ، عادة ما ينطوي الاختبار على سحب دم بعد أسبوع من الإباضة ، أو في اليوم 21 من دورة مدتها 28 يومًا.

خاصة عند النساء فوق سن 35 ، قد يقوم الأطباء أيضًا باختبار مستويات الهرمونات الأخرى ، مثل هرمون محفز البصيلات (FSH) ، وهرمون مضاد Mullerian (AMH) ، وهرمون اللوتين (LH). هذه الهرمونات كلها مرتبطة بالإباضة.

 


اسباب الاجهاض

اسباب الاجهاض المتكرر

مشاكل الانجاب

تحاليل الاجهاض

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