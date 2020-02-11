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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:49 م
خالد صلاح
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إندونيسيا ترفض عودة مواطنيها "الدواعش" إلى البلاد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:39 م
إندونيسيا ترفض عودة مواطنيها "الدواعش" إلى البلاد داعش ارشيفية
ا ش ا

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 أعلن مسؤول إندونيسي رفيع المستوى، رفض بلاده عودة المواطنين الذين التحقوا سابقا بتنظيم "داعش" الإرهابي، "حتى لو كانوا قد تراجعوا عن مواقفهم المتشددة".
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ عن الوزير المنسق للشؤون الأمنية والسياسية والقانونية في إندونيسيا، محمد محفوظ إم دي، قوله - "لا توجد لدى الحكومة خطط لإعادة الإرهابيين"، مبررا موقف جاكارتا بمسؤولية الدولة عن "ضمان أمن 267 مليون مواطن إندونيسي".
يذكر أن هناك حاليا في عدد من الدول، وخاصة في تركيا، 689 مواطنا إندونيسيا انضموا سابقا إلى "داعش"، يعتبرهم المسؤول أنهم في حال عادوا إلى وطنهم، "سيكونون بمثابة فيروس كفيل بتدمير الشعور بالأمان في المجتمع".
واستطرد، محفوظ إم دي - قائلا "إن الحكومة مستعدة للنظر في حالات منفردة وإعادة الأطفال في أعمار دون 10 سنوات".
وفي 10 أكتوبر الماضي، تعرض الوزير المنسق السابق للشؤون الأمنية والسياسية والقانونية، ويرانتو، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين. وتبين أن المعتدين كانوا على صلة بـ "جماعة أنصار الدولة" المحلية التي أعلنت سابقا ولاءها لتنظيم "داعش".
 

إندونيسيا

داعش

الإرهابيين

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